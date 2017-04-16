Kahramanmaraş, Yüzde 73,97 "Evet" Çıkan Sonucu Kutladı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi kapsamında Türkiye genelinde iller arasında yüzde 73,79 oy oranıyla Erzurum’un ardından 2’nci “Evet” oyunu çıkaran Kahramanmaraş’ta referandum sonucu kutlandı.
Cumhurbaşkanlığı Sistemi kapsamında Türkiye genelinde iller arasında yüzde 73,79 oy oranıyla Erzurum'un ardından 2'nci "Evet" oyunu çıkaran Kahramanmaraş'ta referandum sonucu kutlandı.
Ak Parti İl Binası yanında bulunan bahçede toplanan vatandaşlar halaylar çekti, sloganlar attı, Pensilvanya'ya seslendi. Sokaklarda ve ana caddelerde uzun araba kuyrukları oluştu. Vatandaşlar korna çalarak,ara gazı vererek referandum sonucunu kutladı. - KAHRAMANMARAŞ