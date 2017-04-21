Kahramanmaraş - Turizmde 'Evet' Beklentisi

(ÖZEL) - Turizmde 'Evet' beklentisi



TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İstanbul Asya Bölge Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Ali Bilir, referandumda 'Evet' çıkmasının turizme olumlu katkısı olacağını belirterek, "Ülkede en azından bir istikrar süreceği beklentisi vardı. 'Evet' çıkmasını olumlu olarak değerlendirebiliriz" dedi.



Kahramanmaraş Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm Haftası nedeniyle TÜRSAB BYK Başkanı Ali Bilir ve seyahat acentalarını kente davet ederek 3 günlük bir tanıtım gezisi düzenledi. Gezi, Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı'nın ev sahipliğinde kentin kurtuluşunda ilk kurşunu atan Sütçü İmam'ın türbesi ziyaretiyle başladı. Daha sonra sırasıyla Kahramanmaraş Kalesi, Taş Mescit, Katip Han, Ulu Camii, Taşhan ve Kapalı Çarşı'yı gezen Bilir ve beraberindekilere rehber Mehmet Severoğlu ile Seydihan Küçükdağlı, gittikleri yerlerin tarihi ve özellikleri hakkında bilgiler verdi.



"OHAL NEDENİYLE GÜVENSİZ ÜLKE ALGISI VAR"



Gezi sonunda değerlendirmelerde bulunan Ali Bilir, ülke turizmi için 2016'nın iyi geçmediğini bu boşluğun iç turizm ile doldurulmaya çalışıldığını söyledi. 2017'ye de çok iyi başlanmadığını ifade eden Bilir, "Tabi burada OHAL süresinin devam ediyor olması özellikle dış ülkelerden gelecek olan turistler yönünden bir güvensiz ülke algısı var, ama bunu turizm paydaşları, seyahat acentaları, otelciler birliği, ülkenin turizm aktörleri bu güvensiz ülke algısını kapatmaya çalışıyor. OHAL şu demek bir güvenlik sıkıntısı var ondan dolayı uzatılıyor gibi bir algısı var dünya genelinde, konjonktür olarak baktığımızda" diye konuştu.



"EVET' ÇIKMASI BEKLENTİYDİ"



Referandum nedeniyle de Türkiye'de bir belirsizlik olduğunu ancak bunun 16 Nisan'da ortadan kalktığını kaydeden Ali Bilir şunları söyledi:



"Bu referandumdan sonra daha farklı olacağı düşüncesindeyim. Şahsi olarak daha iyi olacak kanaatindeyim. Tabi dışarıdan gelecek turistlere nasıl yansıyacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz. İç turizm yine iç pazara yönelik bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. 2017 yılının 2016'ya göre daha iyi geçeceği kanaati var sektörel anlamda. Evet çıkması bir beklentiydi. Evet çıkması genel anlamda ülke ekonomisine bir katma değer katacağı, katkı sunacağı beklentisiydi. Turizm sektöründe de bu anlamda böyleydi. Dolayısıyla ülkede en azından bir istikrar süreceği beklentisi vardı. 'Evet' çıkmasını olumlu olarak değerlendirebiliriz. Tabi bunu ileriki süreçte göreceğiz ama şahsi kanaatim biraz daha eskiye göre iyi olacaktır."



AVRUPA'DAN YAŞANACAK AÇIĞI RUSYA KAPATACAK



Türkiye'nin her yıl 10-15 milyon civarında turist ağırladığını, bu sene geçen yıla göre daha fazla turist geleceğini aktaran Ali Bilir, yine de 2010, 2011 ve 2012 yıllarındaki sayılara ulaşılamayacağını söyledi. Rusya ile krizin sona ermesi ve bazı Avrupa ülkeleri ile yaşanan krizlerin de turizmi etkileyeceğini kaydeden Bilir, "Özellikle Avrupa ülkeleriyle yaşanan sıkıntılı süreç Avrupa'dan gelecek turist ayısında bir azalmaya neden olacaktır belki ama Rusya piyasasının bu sene geçen seneye göre o krizin aşılmış olması da olumlu. Yani bir taraftan giderken bir taraftan gelerek bir fark kapanmış olacaktır. Ancak ümit ediyoruz ki hiçbir yerde sıkıntı yaşamayalım, ülkemiz 20-30 milyon turistlerin geldiği ülke olsun. Sektör olarak bu bizim beklentimiz" dedi.