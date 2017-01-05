Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 47 Tırlık Yardım Konvoyu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Derneği Bölge Temsilciliğince "Haydi Kahramanmaraş Yeniden Ensar Olmaya" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemelerinin konulduğu 47 tır, dualarla Suriye'ye gönderildi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Hasan Balbaba, Doğukent Camisi önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Haydi Kahramanmaraş Yeniden Ensar Olmaya" sloganıyla geçen yıl başlattıkları kampanyanın sürdüğünü söyledi.



Suriye'ye gönderilmek üzere hazırlanan 47 tırla 1 yılda 143 tırlık yardımı mağdur ve mazlumlara göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Balbaba, şöyle konuştu:



"İlin en ücra mahallerine kadar adeta genel bir seferberlik halinde gönüllü kardeşlerimizin özellikle de okullardan on binlerce öğrenci yavrularımızın özverili gayretleri ile hamiyetperver, ensar Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz, Suriyeli Müslüman ve soydaşlarının yanında olduğunu bu tırlarla göstermiştir. Bizlere böyle bir hizmeti bahşeden Allah'a hamdediyor, emeği geçen, vesile olan bütün kardeşlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz."



İl Müftüsü Celal Sürgeç'in yaptığı duanın ardından, konvoy Suriye'ye gönderildi.



Programa katılan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Hayrat İnsani Yardım Derneği Genel Sekreteri Cemil Bayındır, Hayrat İnsani Yardım Derneği Bölge Temsilcisi Ubeyd Köşker, Hayrat Vakfı İl Temsilcisi Feridun Işıklı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Suriyeli öğrenci ve aileler ellerindeki Türk bayraklarıyla konvoyu uğurladı.