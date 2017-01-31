Kahramanmaraş'tan Suriye'deki İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kahramanmaraş'ta temin edilen 7 kamyon ve 2 tır dolusu yardım malzemesi, Suriye'deki Türkmenler ile Haleplilere gönderildi.



Onikişubat Belediyesi ve AK Parti İlçe Kadın Kolları üyelerince Türkmenler için toplanan yaşam ve gıda malzemelerini taşıyan 7 kamyon ve 1 tırın hareketinden önce, tören düzenlendi.



İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki törende, Türkiye'nin 3 milyon sığınmacıyı bağrına bastığını söyledi.



Türkiye'nin, tarihin her döneminde mazlumların yanında olduğunu belirten Mahçiçek, şöyle devam etti:



"Bize insan haklarından dem vuranlar, mazlumların hakkından söz edenler, bu milletin tozuna bile ulaşamayacaklar. O insan haklarından bahsedenler var ya, ihtiyaç sahibi mültecilerin önüne bozuk paralar atarak, onları yerde süründürdüler. Ama bu yüce milletin insana verdiği değer ayrıdır. Bu yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."



Hayrat İnsani Yardım Derneği İl Temsilcisi Muhammed Ubeyid Köşker de Suriye'de savaşın başladığı günden bu yana mazlumların acılarını paylaştıklarını ifade etti.



Suriye'ye bugüne kadar bin 300 yardım tırı gönderdiklerini anlatan Köşker, "Suriye'de 4 milyon kişiye sürekli yardımlar yapıyoruz. Ayrıca Suriye'de su kuyuları ve fırınlar açtık. Kahramanmaraş'ta okullar açtık." diye konuştu.



Yardım konvoyu, okunan duaların ardından yola çıktı.



Andırın ilçesinden Suriyelilere yardım



Andırın Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle temin edilen bir tır yardım malzemesi de Haleplilere gönderildi.



Kaymakam Haluk Koç, Hükümet Konağı önündeki törende, ilçede toplanan yardım malzemelerinin Haleplilere sağ salim ulaştırılması dileğinde bulundu.



İlçe Belediye Başkanı Baki Tezcan da Hükümet Konağı önünde kurulan çadırda, gönüllü vatandaşların destekleriyle bir tır yardım toplandığını ifade etti.



Daha sonra, yardım tırı, dualar eşliğinde uğurlandı.