Kahramanmaraş'tan Kısa Kısa

Elbistan'da bir lokanta sahibi soğuk havada yol uygulaması yapan polislere çorba dağıttı.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldüğü Elbistan'da bir lokanta sahibi, kontrol noktalarındaki polislere moral vermek için sıcak çorba ikram etti.



Lokanta sahiplerinden Mikail Ceyhan, çalışan güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulunduklarını söyledi.



Hava sıcaklığının kentte zaman zaman sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğünü anımsatan Ceyhan, güvenlik güçlerinin zor şartlar altında vatan savunması yaptıklarını söyledi.



Şehit Ömer Halisdemir'in anısına voleybol turnuvası



Elbistan ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir anısına voleybol turnuvası gerçekleştirildi.



Elbistan Kaymakamlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlendiği Şehit Ömer Halisdemir voleybol turnuvası sona erdi.



Elbistan Gençlik Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen turnuvaya 12 takım katıldı. İki ay süren turnuva sonunda birinci Cezaevi, ikinci Ali Tekinsoy Ortaokulu, üçüncü ise Özel Final Okulları oldu.



Dereceye giren kurumlara ödüllerini Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz verdi.



Turnuva sonunda Başsavcı Yasin Emre, mahkumlar tarafından yapılan şehit Ömer Halisdemir'in yağlı boya tablosunu Elbistan Gençlik Merkezine hediye etti.



Sobaya dökülen tiner parladı



Elbistan'da sobaya dökülen tinerin parlaması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Orhangazi Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi 14. blokta bulunan torna atölyesinde 13 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen olayda, sobaya dökülen tinerin parlaması üzerine Murtaza Meşe (16), arkadaşı Hacı İbrahim Gülbay (16) yaralandı.



Yaralılardan durumu ağır olan Meşe, tedavi gördüğü Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yanık Ünitesinde hayatını kaybetti.