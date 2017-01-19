Kahramanmaraş'taki Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'taki Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Alınan sağlık raporunun ardından mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 5'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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