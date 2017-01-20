Kahramanmaraş'taki Göçük Davasında Karar Çıktı

Kahramanmaraş'ta Çöllolar Kömür Sahası'nda 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan göçükle ilgili 23 kişinin yargılandığı davada 4 sanık, 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı, hapis cezaları 91 bin 200'er lira para cezasına çevrildi.



Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, göçük altında kalan işçilerden Muhsin Koşan'ın eşi Gülgün, çocukları Onur Tuncer ve Zümrüt, babası Cafer, annesi Kezbani Koşan ile kız kardeşi Zeliha Öztürk, avukatlar ve tutuksuz yargılanan 23 sanıktan 6'sı katıldı.



Mahkeme heyeti, 19 sanığın beraatine karar verdi.



Tutuksuz sanıklardan Yakup Kaygusuz, Refik Güray Eken, Yusuf Aydın ve Şeref Göksu'a 4 yıl 2'şer ay hapis cezası verilmesine hükmeden heyet, hapis cezalarını 4 sanık için de 91 bin 200'er lira para cezasına çevrildi.



Baba Cafer Koşan, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen kararın kendilerini tatmin etmediğini söyledi.



Koşan ailesinin avukatı Arif Emre İlhan da bekledikleri kararın bu olmadığını belirterek, karara itirazlarını sunacaklarını aktardı.



Adaletin yerini bulmasını istediklerini dile getiren İlhan, "Park Teknik AŞ yetkililerine karşı şikayet talebimizden vazgeçmiştik. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) çalışanları yönünden şikayetimiz devam etmekteydi. Bundan önceki mütalaada ne gariptir ki EÜAŞ çalışanlarının bazıları hakkında bilinçli taksirle adam öldürme suçundan mütalaa verilmişken ikinci mütalaada tam tersi beraat kararı verildi ve mahkeme de bu karara uydu. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Mahkeme 4 kişi hakkında hapis cezası verdi. Adaletli bir karar olmadığını düşünüyoruz. Kararın da bozulacağına inanıyoruz." diye konuştu.



Sanık avukatlarından Ersan Şen de davanın istinaf aşaması bulunduğunu belirterek, istinaf hakkını kullanıp kullanmama kararını tarafların vereceğini söyledi.



Olay



Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan Çöllolar Kömür Sahası'nda 6 Şubat 2011'de meydana gelen göçükte Yaşar Alkaya yaşamını yitirmiş, 10 Şubat 2011'deki ikinci göçükte ise 10 kişi toprak altında kalmıştı.



Göçük altından dozer operatörü Ruşen Demir'in cenazesi çıkarılmış, Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Adnan Demir, Tuğran Gökhan, Nail Yılmaz, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Aydoğan Polat ve Halil Tatlı'ya ise ulaşılamamıştı.