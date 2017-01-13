Kahramanmaraş'ta "Yeni Türkiye Vizyonu ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" Konferansı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Yeni Türkiye Vizyonu ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konferansına konuşmacı olarak katıldı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlediği "Yeni Türkiye Vizyonu ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konferansına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un selamlama konuşmasının ardından katılımcılara başkanlık sisteminin artılarından bahsetti.



Türkiye'de sessiz bir devrimin olduğunu vurgulayan Yayman, "3 Kasım 2002'de Türkiye'de sessiz bir devrim oldu. Türkiye de 5 tane genel seçim, 3 tane yerel seçim, 2 tane referandum ve 1 tane Cumhurbaşkanlığı seçimi 15 yılda ve 15. yılın sonunda yüzde 50 oy alan bir parti var. Türkiye'de yapılan hastaneler var. Türkiye'de yapılan yollar var. Türkiye'de İşin, refahın büyütülmesi meselesi var. Asimetrik bir terör var. Asimetrik bir mücadele var. Türkiye'de bundan etkileniyor. Hem Demirel, hem Özal siyasi hayatlarının en zayıf olduğu zamanlarda başkanlık, yarı başkanlık sistemini savundular. Ama Tayyip Erdoğan siyasi hayatının en güçlü olduğu zamanda başkanlık sistemini, yarı başkanlık sistemini savundu. Merkez sağdaki tüm liderler Türkiye'de başkanlık sistemini savunmuşlardır. Demek ki bu o kadar kötü bir şey değil, demek ki bunu sadece Tayyip Erdoğan istemiyor. Bunu başka liderlerde istiyor.



Dünyanın en gelişmiş ülkeleri nasıl yönetiliyor? Başkanlık sistemimi var? Parlamenter sistem mi var? Krallık mı var? Meşruti bir monarşi mi var? Ne var? Hem parlamenter sistemle hem de başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerin listesi. Başkanlık sistemi Amerika Birleşik Devletlerinde var. Amerika bölündü mü? Yok. Amerika'da ekonomik kötü mü? Yok" dedi.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman, konuşmasının devamında şunları kaydetti:



"Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığına karşı çıktılar. ve dediler ki Meclis Başkanının eşi başörtülü, Başbakanın eşi başörtülü, Cumhurbaşkanı'nın eşi başörtülü olamaz. Hay kafanıza başörtüsü kadar taş düşsün desem haksızlık olur. Biz ne dedik? Millet ne dedi? Reis seni başkan yapacağız. Başkanlık sistemi gelirse, gerçi şimdi adı Cumhurbaşkanlığı sistemi oldu. Türkiye modeli olduğu için. Cumhurbaşkanlığı sistemi gelirse hastanelerdeki kuyruklar azalacak mı? Evet azalacak. İş bulabilecek miyiz? Evet bulacağız arkadaşlar. Sokaktaki simitçiden, Türkiye'nin en büyük iş adamına kadar herkes 5 yıl boyunca önünü görecek. Kötü yönetti o gidecek başka biri gelecek." - KAHRAMANMARAŞ