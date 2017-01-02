Kahramanmaraş'ta Yangın

Kahramanmaraş'ta Suriyeli mültecilerin kaldığı iki katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre, Yusuflar Mahallesi Hacı Arifoğlu Caddesi'nde Suriyeli mültecilerin kaldığı iki katlı müstakil evin üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.



İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale ettiklerini, soğutma çalışmalarının tamamlandığını, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Öte yandan, yangın anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.