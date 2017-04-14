Kahramanmaraş'ta Üzerine Televizyon Devrilen Bebek Öldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde üzerine devrilen televizyon devrilen 10 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde üzerine devrilen televizyon devrilen 10 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Fadime ve Cuma Taş çiftinin bebekleri Hakan Eren, evde oynadığı sırada televizyon üzerine devrildi.
Yakınları tarafından Elbistan Devlet Hastanesine götürülen Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Elbistan Devlet Hastanesindeki savcılık incelemesinin ardından Taş'ın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.