Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 7 ayrı adrese basın düzenleyen polis, Ökkeş K., Gani T., Sedat A., Ahmet A., Mesut B. ve Mehmet K.'yi evlerinde gözaltına aldı.



Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada satışa hazır 75 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 100 gram esrar maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği saptanan 580 TL para ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ