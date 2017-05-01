Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 30 kilogram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatını yapanlara yönelik yapılan istihbarat çalışmaları üzerine şüpheli olarak belirlenen 51 EE 604 otomobili takibe aldı.



Kent merkezi yakınlarında polislerin "dur" ikazına uymayarak kaçan otomobil, kısa süreli kovalamacanın ardından durduruldu.



Otomobilin sürücüsü Murat G. (42) gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 30 kilgoram esrar ele geçirildi.