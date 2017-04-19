Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu
Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Elbistan-Malatya karayolunda bir otomobili takibe aldı.
Şehir girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, poşet içerisinde 12 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.