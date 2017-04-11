Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 272 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Elbistan Grup Amirliği ekipleri, Göksun ilçesinde uyuşturucu hap ticareti ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.



Polis ekipleri, Göksun ilçesinde 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda yapılan aramalarda 272 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli A.A. isimli şahıs İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi.