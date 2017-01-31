Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 15 gram satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen uyuşturucu satıcısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Polis ekipleri torbacı tabir edilen bir kişinin Divanlı Mahallesi evine baskın yaptı. Baskında A.C.A. isimli şüphelinin evinde, satışa hazır 5 paket içerisinde 15 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli A.C.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 15 gram satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 15 gram satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen uyuşturucu satıcısı tutuklandı.