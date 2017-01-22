Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda 330 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine bağlı ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik çalışma başlattı.



Aksu Mahallesi yakınlarında içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili durduran polisler, yaptıkları aramada 330 uyuşturucu hap ele geçirdi.



Polisler, otomobilde bulunan R.D, B.D, S.F. ve F.Ç'yi gözaltına aldı.