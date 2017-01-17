Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ö.K, G.T, S.A, A. A, M.B. ve M. K'yı evlerinde gözaltına aldı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada satışa hazır 75 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 100 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği saptanan 580 lira para ele geçirildi.



Gözaltına alınan 6 kişi, alınan sağlık raporunun ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.