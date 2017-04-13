Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi gözaltına alındı. Şahısların üzerinde 3 gram eroin, 15 paket halinde satışa hazır 5 gram bonzai maddesi ve uyuşturucu satışından elde edilen 425 TL para bulundu.



Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlılardan biri çıkarıldığı mahkeme tutuklandı. Diğer zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ