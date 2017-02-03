Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kapsamında
'Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu' düzenlendi.
Mehter gösterisiyle başlayan sempozyuma Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı.
Başkan Erkoç, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, "Devletlerin tarihinde iz bırakan, devletlerin tarihine damga vuran olaylar vardır. Şahsiyetler vardır. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti için milli mücadele neyi ifade ediyorsa, milli mücadelenin içinde Maraş savunması, Maraş destanı da o kadar önemlidir. Bazen bir kurşun bir vatan kazandırır. Saygıdeğer hemşehrilerim 12 Şubat 1920 de daha doğrusu 1999'un Ekim aylarında rahmetle ve minnetle andığımız kahramanımız Sütçü İmam'ın atmış olduğu kurşunla bu milletin canına,malına,ırzına ve namusuna uzanan ellerin nasıl kırıldığını dünyaya bir kez daha gösterildiği en önemli örneklerden biri olan Sütçü İmam kahramanımızın atmış olduğu kurşunla başlayan ve bir destana dönüşen kurtuluş destanımızı bugün şehitlerini rahmet anıyorum. 15 Temmuzda da saygı değer Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bu ülkeyi işgale kalkışan emperyalist güçlerin uşaklarına karşı dimdik duran asil milletimizi saygıyla selamlıyorum. O gecede bu alçaklara, bu ruhu satılmışlara karşı ilk kurşunu atan Ömer Halisdemir kardeşimizi de rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.
Sempozyum ve etkinlikler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Solak'ın 1. Oturumu başlatmasıyla devam etti. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta "Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu"
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kapsamında‘Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu’ düzenlendi.
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kapsamında