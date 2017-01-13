Kahramanmaraş'ta traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Suçatı Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen, traktör, otomobil ile hafif ticari araç, hatalı sollama sonucu çarpıştı. Kazada, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 8 Yaralı
Kahramanmaraş'ta traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
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