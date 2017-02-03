Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Mehmet Hurmanlı idaresindeki 46 U 1791 plakalı otomobil, Karagöz Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden Nursel, Muhammed İshak, Esma Zişan ve Ravzanur Hurmanlı 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.