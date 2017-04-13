Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Mustafa Önat'ın kullandığı 46 EP 616 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Akif Yaman'ın kullandığı 46 FA 534 plakalı otomobil, Elbistan-Ekinözü karayolu İğde Mahallesi girişinde çarpıştı.



Kazada yaralanan sürücüler Önat ve Yaman ile otomobilde bulunan Uğur Polat, 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.