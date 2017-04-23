Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.





Edinilen bilgiye göre, Hacı Mustafa Bölükbaşı'nın kullandığı 68 AP 290 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 65 DA 323 plakalı otomobil, Orhangazi Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, Bölge Trafik İstasyonu kavşağında çarpıştı.



Kazada, yaralanan Yahya Doğan ve Hasan Cırık, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.