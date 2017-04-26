Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Recep yönetimindeki kamyonet, İsmet Paşa Mahallesi Azerbaycan Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Şirikçi'ye çarptı. Bu esnada kamyonet, yol kenarındaki park halinde bulunan otomobile de arkadan çarptı. Otomobildeki Mehmet ve Feyza Akay kardeşler yaralandı.



Kazada yaralanan 3 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan Mustafa Şirikçi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerlerinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.