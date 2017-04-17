Kahramanmaraş'ta Trafik Kazaları: 4 Yaralı

Elbistan ve Nurhak ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Şevket Nohut'un kullandığı 46 VH 814 plakalı hafif ticari araç, Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi'nde karşı istikamette seyreden Şerife Ağaç'ın kullandığı 10 RL 337 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Ağaç yaralandı.



Nurhak ilçesinde ise Hürü Vural idaresindeki 02 FT 263 plakalı otomobil, Biçin Mahallesi, Karadede Caddesi, Cevizdibi mevkiinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada sürücü Vural'ın yanı sıra kızları Sevilay ve Işılay Vural da yaralandı.



Her iki kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan ve Nurhak Devlet Hastanelerine kaldırıldı.