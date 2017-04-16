Kahramanmaraş'ta oyların sayımına başlandı



KAHRAMANMARAŞ'ta, oy verme işlemi saat 16.00'da sona erdi ve oyların sayımına geçildi.



718 bin 874 seçmenin kayıtlı olduğu Kahramanmaraş'ta anayasa değişikliği halk oylaması için sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi sona erdi. Saatlerin 16.00'yı göstermesiyle birlikte sandıklar kapatıldı ve görevlilerinin hazırlıklarını tamamlamasıyla birlikte oyların sayımına geçildi.