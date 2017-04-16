Kahramanmaraş'ta Oy Verme İşlemi Başladı

KAHRAMANMARAŞ'ta anayasa değişikliği halk oylamasında vatandaşlar sandık başına gitti.



Yüksek Seçim Kurulu tarafından kentteki okullarda kurulan seçim sandıklarının görevliler tarafından hazırlanmasıyla birlikte, seçmenler saat 07.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. Sandık görevlilerinden aldıkları tercih pusulaları ve mühürle kabinlere giren seçmenler, oylarını kullandıktan sonra sandığa attı.



389 bin 131'i merkezde olmak üzere 718 bin 874 seçmenin 2 bin 169 sandıkta oy kullanacağı Kahramanmaraş'ta seçmenler, ilerleyen saatlerde yoğunluk olacağını düşünerek erkenden gelip oylarını kullandıklarını söyledi. Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek.



- Kahramanmaraş