Kahramanmaraş'ta Okul Sporları Kano İl Biriciliği yapıldı.



Kılavuzlu Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuva yıldız erkekler ve genç erkekler kategorilerinde gerçekleştirildi. 18 kanocu 1000 metrelik kulvarda yarıştı.



Yarışmada dereceye giren sporcular madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Kano İl Temsilcisi Beyhan Eski Tütüncü'nün elinden aldı.



Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle:



Genç Erkekler: 1. Ömer Ergen, 2. Oğuzhan Tolu, 3. Osman Nuri Çağlarsoy, 4. Mustafa Dirlik.



Yıldız Erkekler: 1. Gürkan Berk Şerbetçi, 2. Halil İbrahim Seçkiner, 3. Halil İbrahim Tolu, 4. Hasan Berit Ediklioğlu. - KAHRAMANMARAŞ