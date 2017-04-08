Kahramanmaraş'ta Nisan Ayında Kar Sürprizi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Nisan ayında lapa lapa yağan kar görenleri şaşırttı.



Kahramanmaraş'ın 3050 rakımlı dağları ile en yüksek konumlu ilçesi olan Göksun'da Nisan ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı. Göksun ilçe merkezinde iki gündür devam eden yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı araçların üzerinde 11 santimetreyi bulurken kent merkezindeki yeşil alanlar beyaza büründü. Evlerinden kar yağışına hazırlıksız çıkan vatandaşlar yolda yürümekten zorlanırken araç sürücüleri kazaya sebebiyet vermemek için tedbirlerini aldılar.



Meteorolojik verilere göre karın şiddetini ilerleyen saatlerde daha da arttırması ve kar kalınlığının artması bekleniyor. - KAHRAMANMARAŞ