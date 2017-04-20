Kahramanmaraş'ta Kuyumcu Cinayeti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde akşam saatlerinde soygun amacıyla iş yerine girdiği iddia edilen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan kuyumcu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre olay Atatürk Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda yaşandı. 65 yaşındaki Mustafa Gök'ün işlettiği kuyumcuya saat 17.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler geldi. Kuyumcudan içeri giren kişi ya da kişiler, iş yerinin otomatik kepengini içeriden indirdi. İş yerinde ne kadar süre kaldıkları henüz bilinmeyen kişiler, güvenlik kameralarının kayıt cihazını da yanlarına alarak kapattıkları kepengi yarıya kadar açıp kayıplara karıştı. Havanın kararmasına rağmen iş yerini kapatmadığını ve kepengin de yarıya kadar indirildiğini gören komşu esnaflar Gök'ü kontrol etmek istedi. Kuyumcuya girdiklerinde Gök'ü içeride göremeyen esnaflar, talihsiz adamı, iş yerinin arka bölümünde kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldular. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Gök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın yaşandığı bölgeyi kontrol altına aldı. Polis olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde saldırgan ya da saldırganların bıraktığı izleri belirlemek için kapsamlı çalışma yaparken diğer ekipler de cadde üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kafasına tek el ateş edilerek öldürüldüğü öğrenilen kuyumcu Mustafa Gök'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kuyumcu Mustafa Gök'ün hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırının bir soygun girişimi olduğu değerlendirilirken iş yerinden altın ve ziynet eşyalarının çalındığı belirtildi. Çevredeki iş yerlerinin ve MOBESE'lerden alınan görüntülerin incelenmesinin ardından olaya karışanların sayısı ve kimlikleri netlik kazanacak.



(Fethullah Arslantaş/İHA)