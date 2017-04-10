Kahramanmaraş'ta Konferans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) "21. Yüzyıl Dünya Düzeni ve Türkiye" konulu bir konferans düzenlendi.



KSÜ Cahit Zarifoğlu konferans salonunda gerçekleşen programda konuşma yapan, Strateji ve Bilişim Uzmanı Abdullah Çiftçi, Türklerin Anadolu'ya bir görev için geldiğini ve geldikleri günden beri durduklarını söyledi.



21. Yüzyılda Türklerin önün açık olduğunu belirten Çiftçi, "Bu yüzyılda Türkler önü açık, çünkü 21. yüzyılda yeni yükselen güçler olacak, Müslüman Türk milletinin önü açık. Çünkü Osmanlı bakiyesi bir coğrafya var." dedi.