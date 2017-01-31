Kahramanmaraş'ta Kamyonet Hırsızlığı

Kahramanmaraş'ta çaldığı kamyoneti tanınmaması için boyayan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.



Sümer Mahallesi'nde park halindeki 46 FV 890 plakalı kamyonetinin yerinde olmadığını gören Yakup Aslan, durumu polis ekiplerine bildirdi.



Aracın çalındığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kamyonetin başka bir kamyonetle çekildiğini belirledi.



Polis, Gayberli Mahallesi 45. Sokak'ta S.M. isimli şüphelinin plakası olmayan bir kamyonetin kasa kısmını boyarken fark etti. Ekipler, yaptıkları incelemede boyanan aracın Aslan'ın çalınan arabası olduğunu belirledi.



Şüpheli S.M, gözaltına alındı. Bu arada, çalınan kamyonetin başka bir kamyonet tarafından çekildiği görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.