Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda, 15 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Savcısı koordinesinde gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapanlara yönelik çalışma başlattı.



Polis ekipleri, Ballıca Mahallesi Büğlek Caddesi'nde 46 NC 182 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araç içerisinde oyuncakların altına gizlenen 15 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Sürücü O.D. gözaltına alındı.