Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Kahramanmaraş'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde 3 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan Kenan E.'nin idaresindeki 46 LS 782 plakalı otomobil, kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymadı. Polisle arasında kovalamaca yaşanan Kenan E., kısa sürede yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ise 3 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Gözaltına alınan Kenan E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ