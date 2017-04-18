Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda, 3 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda Güzelyurt mevkinde 46 LZ 782 plakalı otomobili takibe aldı.



Polisin dur ikazına uymayan otomobil sürücü K.E kısa süreli kovalamaca ardından gözaltına alındı.



Otomobilde yapılan aramada, 3 bin 650 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.