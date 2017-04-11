Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda, bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda 46 DP 413 plakalı otomobili takibe aldı.



Kent merkezi girişinden durdurulan otomobilde yapılan aramada, gizlenmiş halde bin 850 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili araç sürücüsü F.M.A, gözaltına alındı.