Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Onikişubat Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri, Tekir Mahallesi girişinde yaptıkları kontrollerde 27 MD 841 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.



Yabancı uyruklu H.H. kullandığı araçta yapılan aramada 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Şüpheli H.H'nin jandarma işlemleri devam ediyor.