Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 60 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar Şubesi (KOM) ekipleri, Gaziantep çevre yolu üzerinde 19 ER 782 plakalı tırı takibe aldı.



Kent merkezi girişinde S.S'nin (48) kullandığı tırı durduran polisler, tırın dorsesindeki hayvan derileri altına zulalı halde 60 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.



Gözaltına alınan S.S'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.