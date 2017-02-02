Kahramanmaraş'ta "İslamda İttifak Ahlakı" Konferansı

Kahramanmaraş'ta Din Görevlileri Birliği Derneği (Din-Bir-Der) tarafından "İslamda İttifak Ahlakı" konulu konferansa düzenlendi.



Din-Bir-Der Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım, Mehmet Akif Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa yaptığı konuşmada 14 ilde konferans verdiklerini ve mayıs sonuna kadar 35 ilde vermeyi planladıklarını söyledi.



Peygamberden sonra İslam'ın bütün dünyaya yayıldığını ve bu zamana kadar da 3 büyük kriz ile karşılaştığını belirten Yıldırım,



"İslam alemi birinci büyük krizini Moğolların istilası ile yaşadı. Moğollar Bağdat'a, Şam'a kadar geldi, Bağdat'ı yakıp yıktı, yüz binlerce hatta milyonlarca kitabı Dicle Nehri'ne attı. Timur Ankara'ya kadar geldi Yıldırım Beyazıt esir oldu. Bu büyük krizi İslam Alemi nasıl aştı? İslam'da ittifak ederek aştı. İkinci büyük kriz Haçlı seferleri İslam alemini işgal etti. Kudüs-ü Şerif esir oldu, 90 yıl orada işgal altında bulundu. Peki bunu nasıl aştık? Birinci büyük krizi nasıl aştıysak öyle aştık. Anadolu, Şam, Bağdat, Mısır, Hicaz birleşti Moğalları defettik. Yine aynı kenetlendik Haçlıları defettik. Selçuklular bu görevi yaptılar. Osmanlılar ise onları kovaladı ve Tuna'nın gerisine attı. Gel gör ki 300 yıldır 3. büyük krizi yaşıyoruz. Onlar toparlandı üzerimize geldi ve biz şimdi maddi manevi işgal altındayız. Bu işgal bazı yerlerde kültür emperyalizmi şeklinde cereyan ediyor, bazı yerlerde ekonomik kaynakların sömürülmesi şeklinde cereyan ediyor, bazı yerlerde de fiilen cereyan ediyor ve Müslümanları birbirine dövüştürüyorlar. Önceki krizlerden nasıl İslam üzerine ittifak ederek çıkmış isek şimdi üçüncü büyük krizden de İslam üzerinde ittifak etmenin dışında başka bir çözüm yolu gözükmüyor." şeklinde konuştu.