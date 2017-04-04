Kahramanmaraş'ta Huzur Operasyonu

Kahramanmaraş (İHA) – Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde 81 ilde yüzlerce polisin katıldığı huzur operasyonuna Kahramanmaraş bin polis görev aldı.



Asayiş başta olmak üzere, terör, çevik kuvvet, KOM gibi emniyetin tüm birimlerinin katıldığı huzur operasyonunda umumi açık işyerleri, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kimlik kontrolü ile plaka sorgulaması yapıldı. Trafik denetimlerinin de sürdüğü il genelinde, uygulamanın 22.30'da sona ereceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ