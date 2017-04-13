Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Şeyh Şamil Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yeri, Doğukent Tokide bulunan bir iş yeri, Şazibey Mahallesinde bir spor salonu ve Hayrullah Mahallesinde gerçekleşen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen Mehmet K. ve yaşı 18'den küçük olan H.A Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık büro amirliği ekiplerince yakalandı.



Mobilet hırsızlığı, iş yerlerinden bozuk para ve gıda malzemesi çaldığı tespit edilen hırsızlar adliye sevk edilip tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ