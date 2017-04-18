Kahramanmaraş'ta Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta emniyet güçleri tarafından hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan satıcılara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, işyerlerinden cep telefonu ve tablet çalan hırsızlık şebekesine yönelik operasyon yapıldı. Çevredeki güvenlik ve mobese karmalarını inceleyen polis, kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi. Asayiş ekiplerince gözaltına alınan 18 yaşından küçük 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, işyerlerinden çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi.



Elbistan'da 12 kilogram kubar esrar ele geçirildi



Kahramanmaraş Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Kom Gurup Amirliği ekiplerince, Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 12 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ