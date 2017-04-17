Kahramanmaraş'ta Hırsızlık İddiası

Kahramanmaraş'ta işyerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 5 kişi yakalandı



Alınan bilgiye göre, Egemenlik Mahallesi'nde cep telefonu ve tablet bilgisayar satışı yapan bir iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızlığın olduğu cadde üzerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, olayın faili küçük yaştaki 5 zanlının kimliğini belirledi.



Yapılan çalışmada 5 kişi yakalanırken, çaldıkları 16 cep telefonu ile 3 tablet bilgisayar sahibine teslim edildi.