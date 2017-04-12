Kahramanmaraş'ta Hava Trafiği Arttı

Kahramanmaraş Havalimanı 2017 yılı Mart ayı istatistikleri açıklandı.



DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Mart Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Mart ayında Kahramanmaraş Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 21.497, dış hat yolcu trafiği 404, toplamda ise yüzde 10 artışla 21.901 oldu.



2017 Yılı Mart ayında Kahramanmaraş Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 204 oldu. Dış hatlar uçak trafiği ise 5 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 2 artışla 209'a ulaştı.2017 Yılı Mart ayında Kahramanmaraş Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 8 artışla 161 ton olarak gerçekleşti. Kahramanmaraş Havalimanı'ndan; bir önceki yılın ilk 3 ayına göre yüzde 10 artışla 59.491 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 529'a, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 5 artışla 484 tona ulaştı. - KAHRAMANMARAŞ