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Kahramanmaraş'ta Hava Trafiği Arttı
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Kahramanmaraş'ta Hava Trafiği Arttı

Kahramanmaraş Havalimanı 2017 yılı Mart ayı istatistikleri açıklandı.

Kahramanmaraş'ta Hava Trafiği Arttı

Kahramanmaraş Havalimanı 2017 yılı Mart ayı istatistikleri açıklandı.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Mart Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Mart ayında Kahramanmaraş Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 21.497, dış hat yolcu trafiği 404, toplamda ise yüzde 10 artışla 21.901 oldu.

2017 Yılı Mart ayında Kahramanmaraş Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 204 oldu. Dış hatlar uçak trafiği ise 5 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 2 artışla 209'a ulaştı.2017 Yılı Mart ayında Kahramanmaraş Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 8 artışla 161 ton olarak gerçekleşti. Kahramanmaraş Havalimanı'ndan; bir önceki yılın ilk 3 ayına göre yüzde 10 artışla 59.491 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 529'a, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 5 artışla 484 tona ulaştı. - KAHRAMANMARAŞ

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