Kahramanmaraş'ta Fırtına 20 Çatıyı Uçurdu, 5 Kişiyi Yaraladı

KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan şiddetli fırtına kentte 20 binanın çatısını uçurdu. Saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle 1'i ağır 5 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına kent merkezinde etkili oldu. Saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreye kadar da çıkan fırtına nedeniyle aralarında Kahramanmaraş Adliyesi'nin de bulunduğu 20 binanın çatısı uçtu. Fırtına bunun dışında 8 ağaç, 3 direk, 3 güneş enerjisini devirirken, 4 evin cam balkonunun ve bir de duvar yıkılmasına neden oldu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, fırtına nedeniyle 5 kişinin yaralandığını belirterek, "Bunlardan bir tanesinin durumu ağır. Biz, Kahramanmaraş itfaiyesi olarak görevimizin başındayız. Fırtına sebebiyle çatı uçması ve benzeri durumlara anında müdahale ederek vatandaşlarımızın yanında olduk" dedi. - Kahramanmaraş