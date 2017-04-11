Kahramanmaraş'ta Fetö/pdy Soruşturması

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri eski polis 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Fetö/pdy Soruşturması

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri eski polis 2 kişi tutuklandı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan biri eski polis 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün haberleşme ağı "Bylock" sistemini kullandığı da tespit edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

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