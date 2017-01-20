Kahramanmaraş'ta Fetö/pdy Operasyonu: 3 Tutuklu

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 4 öğretmenden 3'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, Milli Eğitim Bakanlığınca görevlerinden ihraç edilen 4 öğretmen gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden Y.G, S.U. ve C.Ö. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Y.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.