Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 4 öğretmenden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, Milli Eğitim Bakanlığınca görevlerinden ihraç edilen 4 öğretmen gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden Y.G, S.U. ve C.Ö. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Y.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta Fetö/pdy Operasyonu: 3 Tutuklu
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 4 öğretmenden 3'ü tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 4 öğretmenden 3'ü tutuklandı.
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