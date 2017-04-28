Kahramanmaraş'ta Fetö Operasyonunda 5 Tutuklama
KAHRAMANMARAŞ'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi, tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi, tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları'yla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen çarşamba günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. - Kahramanmaraş