Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 öğretmen, 1 doktor ve 1 vatandaş olmak üzere toplam 6 kişi için gözaltı kararı çıktı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde 6 şüphelinin evine baskın düzenledi. Polis ekipleri 4 öğretmen ve 1 doktoru gözaltına aldı. Şüphelilerden birini arama çalışmaları devam ediyor.
Gözaltına alınan 5 kişi, sağlık kontrolü işlemlerinin ardından
emniyet müdürlüğüne götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta Fetö Operasyonu
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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