Kahramanmaraş'ta Fetö Operasyonu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 öğretmen, 1 doktor ve 1 vatandaş olmak üzere toplam 6 kişi için gözaltı kararı çıktı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde 6 şüphelinin evine baskın düzenledi. Polis ekipleri 4 öğretmen ve 1 doktoru gözaltına aldı. Şüphelilerden birini arama çalışmaları devam ediyor.



Gözaltına alınan 5 kişi, sağlık kontrolü işlemlerinin ardından



emniyet müdürlüğüne götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ