Kahramanmaraş'ta Fetö Operasyonu: 3 Tutuklama

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri sabah saatlerinde 6 şüphelinin evine evlerine baskın düzenledi. Polis ekipleri gözaltına aldıkları öğretmenlerden Y.C. adlı kontrol şartıyla serbest kalırken Y.G.,S.U. ve C.Ö. tutuklandı. Gözaltına alınan diş doktorunun sorgusu devam ederken bir kişinin yakalaması için çalışmalar devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ